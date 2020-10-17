Так, в городе Белая Церковь Киевской области из-за мощного ливня подтопило несколько домов. Ликвидацией подтоплений занимаются местные спасатели.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, ливень подтопил 7 частных жилых домов и подвальные помещения двух пятиэтажек. Кроме этого, в воде оказались несколько легковых автомобилей.
Во второй половине дня ливень стих и уровень воды начал постепенно снижаться. К работам по откачке воды привлекли шесть единиц спецтехники и 14 спасателей. Ситуация в городе стабильная.
Непогода пожаловала и в Кропивницкий. Шквальный ветер повредил крыши и стены домов. В некоторых домах ураган сорвал наружные конструкции зданий.
Об этом рассказал глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко.
По его словам, последствия стихии будет обсуждать сегодня комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
- В субботу, 17 октября, Киев остановился в пробках из-за мощных ливней, которые стали причиной подтопления более десятка улиц. Движение транспорта затруднено. По данным полиции, подтоплено и затоплено ряд улиц: Осенняя, Приорская, Автозаводская, Уманская, Искревская, Филиппа Козицкого, Ново-Пироговская, Кирилловская, Изюмская и Брожка.