17 октября Украину накрыли мощные ливни и ураганы. Несколько городов страдают от последствий стихии до сих пор.

Так, в городе Белая Церковь Киевской области из-за мощного ливня подтопило несколько домов. Ликвидацией подтоплений занимаются местные спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, ливень подтопил 7 частных жилых домов и подвальные помещения двух пятиэтажек. Кроме этого, в воде оказались несколько легковых автомобилей.

Во второй половине дня ливень стих и уровень воды начал постепенно снижаться. К работам по откачке воды привлекли шесть единиц спецтехники и 14 спасателей. Ситуация в городе стабильная.

Непогода пожаловала и в Кропивницкий. Шквальный ветер повредил крыши и стены домов. В некоторых домах ураган сорвал наружные конструкции зданий.

Об этом рассказал глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко.

По его словам, последствия стихии будет обсуждать сегодня комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.