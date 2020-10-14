Генеральная Ассамблея ООН 13 октября переизбрала Украину в Совет ООН по правам человека (СПЧ) с мандатом на 2021-2023 годы.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что переизбрание “подтвердило авторитет нашего государства в главном правозащитном органе ООН”.

“Как государство-основатель ООН Украина является преданной принципам и целям Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека. Изначально мы поддержали основание в 2006 году Совета ООН по правам человека и вошли в его первый членский состав. Украина уверена, что Совет должен и дальше развивать права человека путем обеспечения универсальности, объективности и беспристрастности рассмотрения проблем в этой сфере. Украина считает, что устойчивый международный мир и безопасность не могут быть достигнуты в отрыве от обеспечения прав и свобод человека. Начиная с 2010 года, по инициативе Украины консенсусом одобряются резолюции СПЧ под названием “Роль превенции в развитии и защите прав человека”, – говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Украина будет выполнять обязательства перед теми, кто страдает сегодня от российской оккупации в Крыму, а также на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

“На постоянной основе будем ставить перед Советом проблематику российской агрессии, привлекать внимание к преступлениям и грубым нарушениям прав человека, которые совершает РФ как государство-оккупант, работать над более активным привлечением СПЧ, его специальных процедур, договорных органов в области прав человека для прекращения нарушений прав человека и облегчения участи незаконно заключенных Россией украинских граждан. И в дальнейшем будем прилагать усилия для наполнения Крымской платформы правозащитным компонентом”, – подчеркивается в заявлении.

При этом в МИД отметили, что обеспокоены переизбранием России в состав СПЧ.

“Не может не вызывать беспокойства продолжение попадания в состав Совета, в том числе в результате последних выборов, государств, осуществляющих сознательную политику подавления прав собственных граждан, а некоторые проводят неоимперскую агрессивную политику против соседних государств и репрессии местного населения на оккупированных территориях. Хотя сегодня Совет по своему составу все дальше отдаляется от достижения идеалов, заложенных лидерами государств в 2005 году, Украина остается преданной универсальному обеспечению прав человека”, – говорится в заявлении.

В МЗС заверили, что Украина готова и в дальнейшем настойчиво работать совместно с партнерами в СПЧ.

Как сообщил в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, речь идет о переизбрании в Совет ООН по правам человека страны-агрессора России.

“Положение вещей в Совете оставляет желать лучшего. В него прошел даже такой известный нарушитель прав человека как РФ (за неимением конкуренции в Восточноевропейской группе). Что ж, Украина готова к борьбе. Не позволим злоупотреблять местом в Совете, чтобы покрывать нарушения прав человека”, – подчеркнул Кулеба.

СПРАВКА. Совет ООН по правам человека – международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию ООН по правам человека (UNCHR). Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН.

Совет был создан в 2006 году на базе Комиссии ООН по правам человека, которая действовала с 1946 года. Совет возглавляет Верховный комиссар ООН по правам человека.

Совет осуществляет общие исследования, готовит рекомендации и проекты международных документов в области прав человека, заслушивает доклады специально созданных им вспомогательных органов.

В состав СПЧ входят 47 государств-членов, избираемых членами Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования по географическому распределению: группа африканских государств – 13 мест, группа азиатских государств – 13 мест, группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна – 8 мест, группа восточноевропейских стран – 6 мест и группа западноевропейских и других государств – 7 мест. Члены СПЧ выполняют свои полномочия в течение 3 лет и не имеют права на переизбрание после двух подряд сроков членства.

Украина впервые стала членом СПЧ в 2006 году. В 2008 году нашу страну переизбрали в состав Совета на второй срок, до 2011 г. С июня 2011 года Украина активно сотрудничала с СЧП в качестве наблюдателя, а в 2017 году была вновь избрана членом Совета.