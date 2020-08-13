Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С 00 часов 00 минут 17 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
Так, к красной зоне будут отнесены:
- Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- город Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
- Кицманский район Черновицкой области.
В оранжевую зону:
- Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
- город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменно-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;
- Николаевский и Саратский районы Одесской области;
- город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;
- город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;
- город Черновцы, Глибоцкий район Черновицкой области.
К желтой зоне:
- Киев;
- города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы Волынской области;
- город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
- город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддвирнянський, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы Одесской области;
- города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
- города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы Тернопольской области;
- город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы Харьковской области;
- Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.
Зоны и запреты
В зависимости от того, к какой зоне отнесут тот или иной регион, будут действовать определенные ограничения:
Требования для регионов “зеленой” зоны:
• масочный режим в общественных зданиях и транспорте;
• перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
• проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии не более одного человека на 5 квадратных метров;
• кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50 %.
Требования для регионов “желтой” зоны:
• сохраняются требования зеленой зоны;
• запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме оказывающих кризисные услуги.
На территории региона из “зеленой” и “желтой” зоны разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта.
Требования для регионов “оранжевой” зоны:
• сохраняются требования желтой зоны;
• запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;
• запрещается работа развлекательных заведений (ночных клубов) и ресторанов ночью (после 00:00 и до 07:00 утра), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос;
• запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме отдельных экстренных случаев);
• запрещается работа спортзалов, фитнес-центров;
• запрещается принимать новые смены в детские лагеря;
• ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Требования для регионов “красной” зоны:
• сохраняются требования оранжевой зоны;
• запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто);
• запрещается посещение заведений образования;
• запрещается деятельность кафе и ресторанов, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров.
В регионах из “красной” зоны будет разрешена:
• торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;
• ведение банковской и страховой деятельности; медицинской практики, ветеринарной практики; деятельности автозаправочных комплексов; деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств; техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций; деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления; объектов почтовой связи;
• торговая деятельность и деятельность по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов.
- Ранее Кабинет Министров изменил показатель заболеваемости, по которым определяются страны “красной” зоны.
- 22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине продлевают до 31 августа.