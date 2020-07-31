Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором территорию Украины разделили на четыре карантинные зоны.

Об этом проинформировал на брифинге по итогам заседания министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он напомнил, что с завтрашнего дня, 1 августа, вступает в силу постановление Правительства о новых правилах действия адаптивного карантина. Согласно этому документу, территория Украины будет разделена на 4 карантинные зоны.

“Мы зразу определили регионы, которые могут попасть в “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны. И четко установили критерии, по которым те или иные регионы на уровне территориально-административных единиц – это или города областного значения, или районы – могут попасть в те или иные зоны”, – отметил Степанов.

Он проинформировал, что были определены восемь регионов, в которых будут установлены те или иные зоны: Винницкая, Волынская, Житомирская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области.

Переход будет проводиться с понедельника, 3 августа.

К “красной” зоне, где запрещается даже работа общественного транспорта, отнесли: Луцк, Тернополь, Кицманский район (Черновицкая область).

К “оранжевой” зоне отнесены:

• Волынская область – Луцкий и Любешовский районы;

• Ивано-Франковская область – Ивано-Франковск и Тысменицкий район;

• Львовская область – Львов, Николаевский район, Перемышльский район, Пустомытовский район;

• Тернопольская область – г. Бережаны и Бучацкий район.

К “желтой” зоне отнесли следующие населенные пункты и районы:

• города Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области;

• город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

• города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

• города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

• город Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;

• Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;

• Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;

• Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Стоит отметить, что столица Украины Киев, где в последние дни фиксировалось более 100 случаев заражения коронавирусом, попала в “зеленую” зону.

Как известно, регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

• загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, превышает 50%;

• среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа (ИФА) составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11% (если из протестированных 100 человек 11 и больше оказались инфицированы, тогда этот показатель превышен);

• показатель динамики возрастания случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% (применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней).

“Желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень опасности может вводиться в регионе, если указанные признаки наблюдаются более пяти дней подряд. Перейти в более “легкую” зону можно после того, как ситуация улучшается три дня подряд.

Каждую пятницу будут проводить заседания комиссии, и определять перечень регионов по зонам.

В каждой зоне будут действовать свои карантинные ограничения: