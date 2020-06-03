Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Готовность канадской стороны направить соответствующую оценочную миссию подтвердил посол Канады Лариса Галадзе.
Отмечается, что данный вопрос был обсужден 3 июня во время встречи посла Канады и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
“Собеседники обсудили вопросы либерализации визового режима между Украиной и Канадой. На запрос главы МИД, госпожа посол подтвердила готовность способствовать направления в Украину соответствующей оценочной миссии Канады”, – говорится в сообщении.
Также в МИД сообщили, что данная миссия определит дальнейшие шаги, которые необходимо будет сделать украинскому Правительству для получения упрощенного визового режима.
- Ранее сообщалось, что заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка прогнозирует, что “таможенный безвиз” с Европейским союзом может заработать в 2021 году.