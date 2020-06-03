Министерство иностранных дел Украины ожидает в ближайшее время визит миссии из Канады, которая должна оценить возможность заключения соглашения об упрощении визового режима для украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Готовность канадской стороны направить соответствующую оценочную миссию подтвердил посол Канады Лариса Галадзе.

Отмечается, что данный вопрос был обсужден 3 июня во время встречи посла Канады и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

“Собеседники обсудили вопросы либерализации визового режима между Украиной и Канадой. На запрос главы МИД, госпожа посол подтвердила готовность способствовать направления в Украину соответствующей оценочной миссии Канады”, – говорится в сообщении.

Также в МИД сообщили, что данная миссия определит дальнейшие шаги, которые необходимо будет сделать украинскому Правительству для получения упрощенного визового режима.