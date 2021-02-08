8 февраля из-за сложных погодных условий на некоторых автодорогах страны для грузового транспорта ограничили движение. В западных областях спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям организовали мобильные пункты обогрева. А Нацполиция призывает украинцев без надобности не выезжать на собственных авто.

Об этом рассказывают #Буквы.

По состоянию на 14 часов небольшой снег наблюдается во Львовской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой, Харьковской областях и г. Киев. В Закарпатской области – дождь.

Отмена авиарейсов

Из-за сложных метеоусловий украинские аэропорты отменили ряд рейсов.

Так, из Львова отменили рейсы в Стамбул, Киев и Минск.

Аэропорт “Борисполь” сообщил, что несмотря на снегопад продолжает принимать и отправлять рейсы 24/7.

Аэропорт Одессы также работает в штатном режиме. Согласно информации онлайн-табло, рейсы отправляются без задержек.

Ограничение движения на автодорогах

Служба автомобильных дорог во Львовской области ввела ограничения движения грузового автомобильного транспорта с 22:00 7 февраля до 5:00 8 февраля на автомобильных дорогах государственного значения:

М-06 Киев – Чоп км 432 + 877 – км 622 + 256 м;

М-10 Львов – Краковец, км 7 993 – 69 + 961;

М-11 Львов – Шегини, км 9 + 128 – 80 + 761;

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, км 129 + 807 – 191 + 877;

Западный обход города Львова, км 0 +000 – 15 + 010;

Подъезд к городу Львова, км 0 +000 – 5 + 694;

Н-09 Мукачево – Львов, км 395 + 332 – 439 + 545;

Н-17 Львов – Луцк, км 0 +000 – 69 + 434;

Р-15 Ковель – Жовква, км 89-114, 122-159.

В Киевской городской горадминистрации сообщили об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в столицу.

“Ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей крупногабаритного транспорта заранее учесть эту информацию и планировать свои маршруты в объезд Киева”, – говорится в сообщении.

Ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка ” Каменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Полтавской (М-03 Киев-Харьков, Н-08 Борисполь-Мариуполь), Ровенской (М-06 Киев-Чоп), Житомирской (М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев Ковель), Черкасской (М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей.

Что происходит на дорогах

Спасатели ГСЧС дежурят на наиболее проблемных участках автодорог, чтобы помочь извлечь машины из кюветов и заснеженных участков дорог.

В частности:

ГСЧС в Хмельницкой области обеспечивает чередование передвижных пунктов обогрева и техники повышенной проходимости на автодороге Н-03 вблизи села Гуменцы Каменец-Подольского района, и на автодороге М-12 вблизи Войтовцах, Волочисского района;

обеспечивает чередование передвижных пунктов обогрева и техники повышенной проходимости на автодороге Н-03 вблизи села Гуменцы Каменец-Подольского района, и на автодороге М-12 вблизи Войтовцах, Волочисского района; В Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 6 единиц техники и 14 человек личного состава. Оснащены передвижные пункты обогрева.

Ограничено движение всех транспортных средств на автодороге Н-17 Маюничи-Торчин между пгт. Торчин и с. Шклинь, а также тяжеловесных транспортных средств на некоторых дорогах общего пользования в пределах Волынской области;

В Винницкой области спасатели оказали помощь водителям четырех транспортных средств. На момент проведения в автомобилях находилось 8 человек. Кроме того, в пгт Сутиски оказали помощь бригаде экстренной медицинской помощи, которая как раз направлялась на вызов к больному.

спасатели оказали помощь водителям четырех транспортных средств. На момент проведения в автомобилях находилось 8 человек. Кроме того, в пгт Сутиски оказали помощь бригаде экстренной медицинской помощи, которая как раз направлялась на вызов к больному. В Ивано-Франковской области 8 февраля в селе Чернятин спасатели оказали помощь по буксировке автобуса, в котором находились 18 человек.

Фото: ГСЧС Украины

Железнодорожный транспорт функционируют в обычном режиме.

Погода на 9 февраля

9 февраля на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, гололедица.

По Киеву и Киевской области 9 февраля на дорогах гололедица, ночью значений снег, метель, порывы ветра 15-20 м / с.