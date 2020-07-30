Министерство охраны здоровья завтра, 30 июля, инициирует проведение заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырех карантинных зон в Украине.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

“С 1 августа вступает в силу новое постановление Правительства. Это постановление будет регламентировать вопрос карантина на территории страны. У нас будет разделение на четыре зоны: “зеленая”, “желтая”, “оранжевая” и “красная”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что уже завтра состоится заседание центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы утвердить все эти зоны по стране.

Также он напомнил, что работа детских лагерей будет возможна лишь в “зеленых” и “желтых” зонах.

Контролировать соблюдение карантина будет Госпродпотребслужба, служба по чрезвычайным ситуациям, местные власти.

(На видео – с 16:00)

Как известно, регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

• загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, превышает 50%;

• среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа (ИФА) составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

• показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% (применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней).

“Желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень опасности может вводиться в регионе, если указанные признаки наблюдаются более пяти дней подряд. В каждой зоне будут действовать свои карантинные ограничения.