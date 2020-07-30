Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.
“С 1 августа вступает в силу новое постановление Правительства. Это постановление будет регламентировать вопрос карантина на территории страны. У нас будет разделение на четыре зоны: “зеленая”, “желтая”, “оранжевая” и “красная”, – отметил Степанов.
Он уточнил, что уже завтра состоится заседание центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы утвердить все эти зоны по стране.
Также он напомнил, что работа детских лагерей будет возможна лишь в “зеленых” и “желтых” зонах.
Контролировать соблюдение карантина будет Госпродпотребслужба, служба по чрезвычайным ситуациям, местные власти.
(На видео – с 16:00)
Как известно, регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:
• загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, превышает 50%;
• среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа (ИФА) составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;
• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
• показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% (применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней).
“Желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень опасности может вводиться в регионе, если указанные признаки наблюдаются более пяти дней подряд. В каждой зоне будут действовать свои карантинные ограничения.
- Ранее на сайте Кабинета Министров Украины было обнародовано постановление о продлении адаптивного карантина, введенного в нашей стране в связи со вспышкой коронавируса, до 31 августа. Так, в зависимости от эпидемической ситуации в регионах Украины, будут установлены “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины меняет критерии для определения стран, которые входят в “красную зону”. С 1 августа список таких стран будет определяться по двум показателям.