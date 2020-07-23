Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

“23 июля около 16:17 в полицию поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся “, – говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.