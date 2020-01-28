Глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что правительство намерено привлечь до 85 млрд гривен на ремонт 6 000 км автодорог в 2020 году.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

По словам Кубракова, только менее половины (31,5 млрд гривен) этих средств будут покрыты за счет Дорожного фонда.

“У нас есть три источника финансирования. Первый — это все Дорожный фонд, он в этом году рекордный, на 30% больше. Второе — планируем привлечь дополнительные средства под государственные гарантии. Мы уже приняли два соответствующих закона. … Это около 20 млрд, 19,3 млрд. … Третий источник. Это, я думаю, будет позже анонсировано государством, это около 35 млрд гривен дополнительного финансирования. Для нас они будут из общего фонда, я откуда они будут там мы пока подержим немного интригу. Вместе мы говорим о том, что планируем 85 млрд гривен в этом году”, — сказал он.

При этом кто именно будет выполнять работы на данный момент неизвестно.