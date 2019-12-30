Министерство инфраструктуры, "Укрзализныця" и компания Wabtec договорились о поставке еще 40 локомотивов американской корпорации General Electric в 2020 году.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Сообщается, что в понедельник, 30 декабря, Министерство инфраструктуры Украины, “Укрзализныця” и американская компания Wabtec (корпорация General Electric Transportation) подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает совместную работу сторон для заключения договоров поставки в 2020 году 40 новых локомотивов серии TE33AC корпорации General Electric и предоставление услуг по техническому обслуживанию для таких локомотивов — 40 новых и 30, закупленных ранее.

“Укрзализныця” с марта 2019 находилась в переговорном процессе по сервисному обслуживанию поставленных ранее локомотивов и его стоимости. Моей задачей было ускорить эти процессы, вместе с тем, обеспечить максимально выгодные для Украины условия. Сейчас General Electric вместе с финансовыми партнерами представили нам условия, которые мы считаем приемлемыми. Мы финализируем согласования этих условий, затем начнется подготовка проектной документации”, — объяснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.