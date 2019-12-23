Об этом #Буквам рассказал экономист Алексей Кущ.

“Мы видим на примере Китая, он проводит политику искусственного обесценивания юаня. И США всегда упрекали Китай в том, что он искусственно девальвирует юань. При этом те же США во время кризисов проводили искусственную девальвацию доллара. Была так называемая сделка “Плаза” в 80-х годах, в которой принимали участие Германия, Япония, Великобритания, США и Франция. Эти страны согласились девальвировать доллар по отношению к их валютам, и их валюты укрепились. И это соглашение “Плаза” стала точкой, с которой экономика США начала восстанавливаться. И в то же время мы видим пример Польши – так называемый злотоцентризм, когда страна давала стимулы для развития экономики. Но это происходило параллельно со структурными реформами – повышением уровня добавленной стоимости в структуре экспорта продукции, и Польша постепенно встраивалась в глобальные технологические цепочки добавленной стоимости мировой экономики”, – отметил Алексей Кущ.

По его словам, для укрепления национальной валюты должны быть базовые факторы.

“Например, наша страна экспортирует сырье и полуфабрикаты. Если бы на внешних рынках цены на наши сырьевые товары увеличились на 30-40%, то мы могли бы частично укрепить свою валюту, и это укрепление существенно не повлияло бы на рентабельность наших экспортеров. Потому что рост внешних цен компенсировал бы потерю от девальвации гривны. Но в сегменте металла – ситуация достаточно неопределенная, а на рынке продовольствия – тренды также недостаточно динамичны. То есть в Украине промышленная рецессия”, – рассказал экономист.

Он указывает, что сначала Национальный банк проводит жесткую монетарную политику – создает дефицит гривны на внутреннем рынке, кредиты не идут в экономику, а потом политика Минфина направлена ​​на привлечение спекулятивного капитала на внутренний рынок – так называемая пирамида ОВГЗ.

“С одной стороны НБУ создает дефицит гривны, а с другой – Минфин создает профицит иностранной валюты на внутреннем рынке. Появляются искусственные факторы укрепления гривны, искусственные монетарные инструменты. Гривна укрепляется атипично – то есть не обосновывается фундаментальными экономическими факторами. В экономике происходит падение промышленного производства, рентабельность наших экспортеров падает практически до нуля, или ниже. После падения промышленного производства идет торможение оптовой торговли с юридическими лицами, юридические лица-предприятия начинают сокращать вложения в экономику. Промышленные цены у нас перешли в дефляцию. У нас промышленное падение на 5 %, сокращение промышленных цен на 3-4 %. Мы фактически в промышленной рецессии. Потребительская инфляция составляет примерно 5 % (11 месяцев)”, – отметил Кущ, подчеркнув, что такое резкое торможение инфляции является контрпродуктивным.