Об этом Сергей Фурса рассказал с комментарии #Буквам.

Он напомнил, что в предыдущие годы наблюдалось повышение курса доллара.

“У нас действительно было сезонное ослабление гривны, которое приходилось на конец декабря. В этом году сезонность перебилась трендом, который идет на устойчивое укрепление национальной валюты. Формирует этот тренд то, что сейчас продавцов доллара больше, чем покупателей. ОВГЗ [облигации внутреннего государственного займа] стали триггерами этого явления”, – рассказал Фурса.

По его словам, снижение курса доллара украинцы “уже ощущают на ценах в магазинах” – у нас минимальная инфляция за последние, примерно, 6 лет. “Это значительно сдерживает рост цен. Укрепление гривны сдерживает цены”, – отметил банкир.

Фурса подчеркнул, что укрепление гривны нельзя напрямую приписать к заслуге какого-либо правительства, потому что стабилизация экономики – это довольно длительный процесс.

“Это заслуга сотрудничества с МВФ. Этот тренд [падение курса доллара] начался гораздо раньше прихода правительства Гончарука. Это связано с тем, что у нас есть хорошая макроэкономическая база, которая основана на сотрудничестве с МВФ”, – сказал Сергей Фурса.

На вопрос, можно ли быть уверенными в дальнейшем падении доллара, Сергей Фурса ответил: “Все упирается в то, будет ли у нас сотрудничество с МВФ? Если мы остаемся в программе с МВФ, то ничего не говорит о том, что гривна должна падать в ближайшее время. Расти она будет, скорее всего, не так активно, так как это деструктивно влияет на украинскую экономику, на конкурентоспособность украинского бизнеса и, как мы видим, на госбюджет. И уже Нацбанк обязался выкупать валюту с рынка, и понижение ставок – это должно стабилизировать курс”, – подытожил инвестиционный банкир.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов урезало финансирование декабрьских расходов из-за недовыполнения государственного бюджета.