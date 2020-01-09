ПАО "Укрнафта" отказалось от требования 6,5 млн гривен штрафных санкций от "НПК-Галичина" по долгу за поставку нефтяного газа.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Львовской области.

Так, “Укрнафта” 20 ноября 2019 года обратилась в суд для взыскания с “НПК-Галичина” 65,3 млн грн долга за поставки нефтяного газа с ноября 2018 года.

“НПК-Галичина” должна была вернуть 58,8 млн грн чистого долга и почти 6,5 млн грн пени и штрафных санкций.

Но в итоге стороны решили заключить мировое соглашение, так как “НПК-Галичина” уплатила основной долг.

ОАО “Нефтеперерабатывающий комплекс – Галичина” признает, что его задолженность перед ПАО “Укрнафта” составляет 58 787 313,26 грн – основной долг, 4 720 184,28 грн – пени, 775 920,69 грн – инфляционные издержки, 1 001 220,26 грн – 3 % годовых и расходы по уплате судебного сбора… Учитывая, что “Нефтеперерабатывающий комплекс – Галичина” 29.11.2019 года уплатил на счет “Укрнафта” основную задолженность в сумме – 58 787 313,26 грн… “Укрнафта” отказывается от взыскания с “НПК-Галичина” 4 720 184,28 грн – пени, 775 920,69 грн – инфляционных издержек и 1 001 220,26 грн – 3% годовых”, – говорится в мировом соглашении, которое утвердил суд.

Таким образом “Укрнафта” отказалась от 6 млн 490 тыс. грн.

С 2003 года менеджмент “Укрнафты” контролируется группой “Приват” Игоря Коломойского, которой принадлежит более 43 % акций компании. Контрольный пакет акций “НПК-Галичина” принадлежит компаниям, аффилированным с группой “Приват”. 25% акций компании владеет Фонд госимущества Украины.