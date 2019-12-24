Об этом сообщила пресс-служба госконцерна.

Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и переданы в распоряжение девяносто второй отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Срок выполнения самого контракта продлен до 31 августа 2020 года.

Отмечается, что восстановление контракта позволило новому руководству “Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А. Морозов ” вернуть на работу коллектив, а также составить и согласовать график производства и поставок со всеми соисполнителями контракта.

Это один из крупнейших контрактов предприятий Концерна в рамках выполнения Государственного оборонного заказа. Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1,5 млрд грн.

“В результате недобросовестных действий чиновников, руководства предприятий и соисполнителей контракт был сорван – за три года после его подписания Вооруженные силы не получили ни одной единицы техники, а “Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова” было поставлено на грани упадка и банкротства”, – пояснили в пресс-службе.