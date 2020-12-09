«Укроборонпром» планирует купить для своих сотрудников кофе и чай на 373,3 тыс. грн

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил тендер на услуги по приготовлению чая и различных видов кофе в автоматах в течение следующего года. Ожидаемая стоимость тендера 373,3 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные с сайта публичных закупок Prozorro.

По данным тендера, планируется закупка услуг по приготовлению кофе и чая в двух автоматах офиса концерна.

Ориентировочное количество сотрудников, которые будут пользоваться этим оборудованием, – 250 человек. Всего планируется закупить 90 000 порций напитков.

Так, ориентировочное количество порций “эспрессо” составляет 11 тыс. порций, “мокачино” – 2,5 тыс., “латте” – 5 тыс., “эспрессо с молоком” – 9,5 тыс., 3,5 тыс. порций чая, 6,5 тыс. порций “капучино”, 29 тыс. порций “ирландского капучино”, 14 тыс. порций “американо” и 9 тыс. порций напитка “шоколад”.

Услуги должны предоставляться в течение 2021 года.

Аукцион назначен на 21 декабря.

Ранее новый генеральный директор “Укроборонпрома” Юрий Гусев сообщил, что в следующем году концерн прекратит свое существование, создав новые холдинги, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности.

Сейчас #Буквы пытаются связаться с пресс-служба “Укроборонпрома” относительно тендера.