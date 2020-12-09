«Укроборонпром» планирует купить для своих сотрудников кофе и чай на 373,3 тыс. грн

Об этом свидетельствуют данные с сайта публичных закупок Prozorro.
По данным тендера, планируется закупка услуг по приготовлению кофе и чая в двух автоматах офиса концерна.
Ориентировочное количество сотрудников, которые будут пользоваться этим оборудованием, – 250 человек. Всего планируется закупить 90 000 порций напитков.
Так, ориентировочное количество порций “эспрессо” составляет 11 тыс. порций, “мокачино” – 2,5 тыс., “латте” – 5 тыс., “эспрессо с молоком” – 9,5 тыс., 3,5 тыс. порций чая, 6,5 тыс. порций “капучино”, 29 тыс. порций “ирландского капучино”, 14 тыс. порций “американо” и 9 тыс. порций напитка “шоколад”.
Услуги должны предоставляться в течение 2021 года.
Аукцион назначен на 21 декабря.
Ранее новый генеральный директор “Укроборонпрома” Юрий Гусев сообщил, что в следующем году концерн прекратит свое существование, создав новые холдинги, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности.
Сейчас #Буквы пытаются связаться с пресс-служба “Укроборонпрома” относительно тендера.
- Стало известно, что глава Херсонской обладминистрации Юрий Гусев назначен руководителем “Укроборонпрома”.