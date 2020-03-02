Концерн "Укроборонпром" получил в этом году государственный заказ на рекордные 30 млрд гривен. Это на 37% выше, чем в прошлом году.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

“В 2019 году государственный оборонный заказ составлял 19 млрд гривен и примерно 3 млрд гривен по госгарантиям, то есть всего 22 млрд. В этом году будет 20 млрд плюс 10 млрд. Соответственно — всего 30 млрд гривен”, — сообщил генеральный директор концерна Айвараса Абромавичюс.

Также Абромавичюс сообщил, что “согласно президентскому указу, ДОЗ в следующих 2021 и 2022 годах не должно уменьшаться”.

Помимо этого, в концерне напомнили, что по состоянию на конец декабря 2019 года, украинским военным были переданы 4876 единиц техники (3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной), а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов.