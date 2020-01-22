Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Во вторник, 21 января, ОАО “Меридиан” им. С.П. Королева, входящий в состав государственного концерна “Укроборонпром”, представил потенциальным заказчиком собственную разработку — квадрокоптер “Берегиня” для разведывательных операций.

“Берегиня” — первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама весит менее 2 кг и была напечатана из карбона с помощью 3D принтера. Дрон оснащен 2-мя камерами (цифровая и аналоговая), изображение с которых передается пилоту и на наземную станцию по специальным защищенным канал связи, что и отличает “Берегиню” от квадрокоптеров для гражданских нужд.

В концерне уверяют, что время полного развертывания дрона, при условии подготовки операторов — до 2 минут, замена аккумулятора — до 1 минуты, а высоту в 100 метров беспилотник набирает за 3 секунды набирает высоту 100 метров.

Отмечается, что беспилотник был разработан за полгода по запросу Минобороны.