В 2021 году ГК "Укроборонпром" прекратит свое существование. Вместо концерна будут созданы холдинговые компании, которые будут работать по принципу корпоративного управления.

Об этом во время брифинга заявил новоназначенный гендиректор концерна Юрий Гусев.

“В следующем году “Укроборонпром” прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципу корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков”, – заявил он.

По словам Гусева, предусматривается создание холдинга “Оборонительные системы Украины”, в который войдут холдинги, которые будут заниматься авиаремонтом, ремонтом бронетехники, высокоточным вооружением, боеприпасами, специальной химией, радарными системами, морскими системами.

“Также планируется создать аэрокосмического холдинга, который будет заниматься авиастроением, аэрокосмическими компонентами, космическими системами”, – добавил Гусев.

Также сообщается, что из 137 предприятий, которые сегодня входят в структуру “Укроборонпрома”, в будущий холдинг войдут около 65.