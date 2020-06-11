Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что помещение главного офиса на Крещатике в Киеве, которое компания планирует продать, оценили в 1 миллиард гривен.

Об этом он рассказал в эфире “24 канала”.

Смелянский объяснил, что в главном офисе работает более тысячи человек, которые выполняют производственные процессы – обслуживают посольства, Кабмин. Затем – убежден Смелянский – головному офису не место на Крещатике по ряду причин.

“Крещатик, Майдан – места, где проходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель”, – сказал Смелянский.

По его словам, можно разве что оставить операционный зал как символ и визитку, однако остальную часть помещения лучше продать инвестору.

“Чтобы привести главный офис в порядок – надо 75 миллионов. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы”, – отметил Смелянский.

Он также добавил, что “Укрпочта” готова выставлять на продажу крупные объекты вроде главного офиса в 2020-2021 годах.

Стоит отметить, что Главпочтамт построенный в 1952-1958 годах. Он принадлежит к памятникам архитектуры.

Ранее “Укрпошта” объявила о продаже 30 объектов, которые не используются предприятием. Среди них: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. Отмечается, что это первая часть объектов, которые “Укрпошта” выставила на продажу. Согласно независимой оценки, их стартовая цена составляет 82б6 млн грн. Ожидается, что на втором этапе предприятие выставит на продажу еще 62 объекта стоимостью 189 млн грн.