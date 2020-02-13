Об этом сообщила пресс-служба компании.
“В связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлено. Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены”, – сказано в релизе.
В “Укрпочте” отметили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.
“ВОЗ сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения. Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены”, – подчеркивается в сообщении.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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