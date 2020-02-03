«Укрпочта» сообщает о возможных задержках отправлений из Китая

Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Приносим извинения за временные неудобства”, – говорится в сообщении.
Также в госкомпании прокомментировали безопасность посылок из Китая, в связи со вспышкой коронавируса.
“Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения. “Укрпочта” следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае”, – сообщили в компании.
В “Укрпочте” отметили, что доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.
Напомним, что Центральный банк Китая планирует инвестировать в экономику 173 миллиарда долларов (1,2 трлн юаней), чтобы преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.