«Укрпочта» сообщает о возможных задержках отправлений из Китая

В «Укрпочте» заявили, что сроки доставки почтовых отправлений из Китая могут быть изменены из-за сокращения авиарейсов в эту страну.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Приносим извинения за временные неудобства”, – говорится в сообщении.

Также в госкомпании прокомментировали безопасность посылок из Китая, в связи со вспышкой коронавируса.

“Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения. “Укрпочта” следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае”, – сообщили в компании.

В “Укрпочте” отметили, что доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.