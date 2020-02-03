17:53 Зеленский анонсировал обмен пленными с Россией
17:34 «Укрпочта» сообщает о возможных задержках отправлений из Китая
17:18 Brexit не принесет никаких изменений для Украины, – Пристайко
16:23 «Укрзализныця» вводит услугу доставки ручной клади
15:58 Еще один «слуга» отличился скандальными публикациями в соцсети
15:46 В Украине запустили онлайн-сервис растаможки автомобилей
15:14 На съезде «Слуги народа» кандидатом в нардепы выдвинули Викторию Алексейчук
14:17 «Слава Украине!»: президент Турции поприветствовал украинских воинов
14:10 Ученые нашли сорняки в 30 раз мощнее известного каннабиса
13:32 В Кремле приглашают Эрдогана в аннексированный Крым
13:01 «Укрзализныця» отдала 200 млн грн зятю Злочевского
12:37 В «Слуге народа» рассказали, когда хотят принять закон о рынке земли и Трудовой кодекс
12:15 Джонни Депп заявил, что был жертвой побоев своей жены
Партнерский материал
12:01 Провокационное самоутверждение от бренда BMW
11:47 В начале 2020 года самой популярной в Украине машиной стала Toyota
11:44 Разумков отчитал депутатов за необдуманные высказывания в эфире
10:59 Немец создал виртуальные пробки в Google Maps
10:40 В Китае из-за коронавируса рухнул фондовый рынок
10:23 Из РФ будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев
09:54 В сборной Украины на ЧМ по футзалу есть игрок из российского клуба КПРФ
08:51 «Слуга» Богуцкая назвала социолога Головаху «дедушкой позапрошлого столетия»
07:49 Коронавирус: жители Гонконга в панике запасаются едой
07:21 Число смертей от коронавируса возросло до 350 человек
00:57 В Израиле ученые займутся разработкой вакцины от коронавируса
00:03 Во Франции компаниям запретили выбрасывать нераспроданные товары

02 февраля

23:12 В ЕС позитивно настроены относительно возможного членства Шотландии

«Укрпочта» сообщает о возможных задержках отправлений из Китая

В «Укрпочте» заявили, что сроки доставки почтовых отправлений из Китая могут быть изменены из-за сокращения авиарейсов в эту страну.

Понедельник, 3 февраля 2020, 17:34

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. Приносим извинения за временные неудобства”, – говорится в сообщении.

Также в госкомпании прокомментировали безопасность посылок из Китая, в связи со вспышкой коронавируса.

“Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения. “Укрпочта” следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае”, – сообщили в компании.

В “Укрпочте” отметили, что доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

Напомним, что Центральный банк Китая планирует инвестировать в экономику 173 миллиарда долларов (1,2 трлн юаней), чтобы преодолеть негативные последствия от вспышки коронавируса.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

Теги: вирус, Китай, посылки, Укрпочта

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!