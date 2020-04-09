Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
Он объяснил, что заказать бесплатную доставку можно на сайте компании или через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 апреля включительно.
Почтальоны или курьеры будут приносить пасхи домой с 13 по 17 апреля. Это зависит от даты заказа и населенного пункта.
“Имел честь обратиться к предстоятелям ПЦУ митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Святославу за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, соблюдающих меры карантина и проведет Пасху дома”, — рассказал Криклий.
Генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский сообщил, что стоимость куличей будет 30 и 50 грн.
” Укрпочта”, совместно с нашими партнерами, Киевским хлебозаводом, предлагает сохранить свое здоровье, никуда не ходить, а заказать кулич домой, не лишая себя праздника даже в таких сложных условиях. Стоимость куличей будет 30 и 50 гривен (300 и 450 грамм), а доставка “Укрпочтой” будет бесплатной”, – написал Смелянский.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал смягчение карантинных мер, начиная с конца апреля, но не полную их отмену.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.