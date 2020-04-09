С понедельника, 13 апреля, "Укрпочта" будет доставлять освященные куличи всем желающих.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что заказать бесплатную доставку можно на сайте компании или через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 апреля включительно.

Почтальоны или курьеры будут приносить пасхи домой с 13 по 17 апреля. Это зависит от даты заказа и населенного пункта.

“Имел честь обратиться к предстоятелям ПЦУ митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Святославу за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, соблюдающих меры карантина и проведет Пасху дома”, — рассказал Криклий.

Генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский сообщил, что стоимость куличей будет 30 и 50 грн.

” Укрпочта”, совместно с нашими партнерами, Киевским хлебозаводом, предлагает сохранить свое здоровье, никуда не ходить, а заказать кулич домой, не лишая себя праздника даже в таких сложных условиях. Стоимость куличей будет 30 и 50 гривен (300 и 450 грамм), а доставка “Укрпочтой” будет бесплатной”, – написал Смелянский.