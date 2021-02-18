"Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки, посвященной украинским военным, 23 февраля. Минобороны считает такое решение неудачным, а руководство "Укрпочты" заявляет, что такой анонс — это троллинг.

Об этом сообщают #Буквы.

Что произошло?

В течение 2020 года “Укрпочта” разрабатывала дизайн марки “Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска”, посвященной украинским военным.

Выпуск марки должен состояться в феврале. “Укрпочта” анонсировала презентацию и погашение почтовых марок на 23 февраля, чем вызвала негативную реакцию Министерства обороны.

Ведомство считает эту дату “откровенно неуместной” и связанной с кровавым террором начале 20 века, современной агрессией РФ против Украины.

“Дата ассоциируется с преступным коммунистическим режимом и днем ​​защитника государства-агрессора Российской Федерации. Это решение руководства “Укрпочты” не согласовывалось с Минобороны и Вооруженными Силами Украины”, — информирует ведомство.

Министерство напомнило, что Украина вычеркнула из календаря этот праздник, а День защитника Украины отмечается 14 октября.

Как это объясняет “Укрпочта”?

Глава компании Игорь Смелянский заявил, что с помощью такого противоречивого анонса хотел привлечь больше внимания к выпуску марок.

“Укрпочта” на этой неделе выпускает 2 марки. Первая посвящена героям Небесной Сотни и она выйдет уже завтра (19 февраля — ред.), вторая посвящена украинской армии и показывает ее новую форму. Оба выпуска были доступны на сайте. Вопрос — сколько медиа упомянули о первой марку? Ответ — 0. Потому что нет зрады — нет внимания. Понимая, что это досадный факт, но зеркало есть зеркало, я решил назначить запуск второй марки на 23 февраля. Почему? Хороший повод напомнить, что время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И да — это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку. Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал, что запуск в любую другую дату не будет замечен (см. выше пример Небесной Сотни)”, — объясняет Смелянский.

Такое решение глава “Укрпочты” называет “экспериментом” и “троллингом, который поняли не все”.

На сегодня выпуск марки все еще назначен на 23 февраля, однако Смелянский начал опрос в соцсетях о возможном переносе.