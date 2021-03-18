"Укрпочта" заказала разработку новой системы планирования ресурсов предприятия (ERP-системы), которая должна заменить 80 уже имеющихся. "Диджитализация" обойдется почти в 96 млн гривен.

#Буквы рассказывают, что известно о новой системе и компании, которая будет ею заниматься.

Диджитализация

В пресс-релизе, посвященном итогам тендера, “Укрпочта” отметила, что переход на новую ERP-систему — “это ключевой шаг трансформации” в направлении “полной диджитализации и автоматизации компании”.

Там объяснили, что в настоящее время компания пользуется для контроля и учета ресурсов более чем 80 отдельными системами. Для повышения эффективности работы хотят объединить данные о финансовых, человеческих, материальных и других ресурсах в новой единой системе.

“Отсутствие одной интегрированной системы приводит к неэффективным расходам ресурсов на введение и обработку информации, синхронизацию данных и, самое главное, затрудняет необходимые изменения процессов. Новая система должна объединить в себе все функции существующих программ, чтобы построить быструю и прозрачную систему планирования и управления ресурсами во всех отделениях всех регионов в режиме реального времени”, — говорится в пресс-релизе.

Начать внедрять новую систему компания обещает уже в этом году.

Как разработчика новой системы выбирали

21 мая 2020 года “Укрпочта” объявила о тендере на закупку программного обеспечения, а именно — Системы управления информационными потоками, бизнес-процессами и ресурсами АО “Укрпочта”. На проект планировали потратить до 197 млн ​​гривен.

Требования к этой самой системе дважды подвергались изменениям. Третий, финальный документ с требованиями, расписанными на 85 страниц, появился 12 июня. В нем предусмотрено изменение системы в два этапа.

Сначала планировали ввести изменения в таких функциональных блоках: “Учет и регистрация договоров”, “Управление закупками”, “Управление запасами”, “Управление продажами”, “Бухгалтерский и налоговый учет”, “Финансовое управление”, “Управление персоналом”, “Система электронного документооборота”.

На втором этапе — блоках “Учет и регистрация договоров”, “Управление продажами”, “Управление автотранспортом”, “Бухгалтерский и налоговый учет”, “Финансовое управление”, “Управление персоналом”, “Расчет заработной платы”, “Личный кабинет”.

Как отметили в “Укрпочте”, сначала предложения предоставили 8 компаний. К концу торгов их осталось только две — азербайджанская “GNI SOFTWARE” LTD и украинская ООО НПП “Информационные Технологии”.

Обе значительно снизили цену в процессе торгов. “GNI SOFTWARE” LTD сначала требовала за работу почти 126 млн гривен, ООО НПП “Информационные Технологии” — более 139 млн гривен. В итоге обе снизили стоимость до почти 96 млн с разницей в 5 тысяч гривен. Предпочтение было отдано последним. 4 марта тендер был завершен, победитель объявлен. 17 марта стороны заключили договор.

Согласно условиям тендера, у компании будет время до конца 2026, чтобы завершить разработку системы. При этом оплату получит в течение месяца после того, как проект будет сдан.

О победителе

В “Укрпочте” заявили, что компания не только значительно снизила стоимость, но и “показала достаточную экспертизу во внедрении подобных решений”. Что известно об ООО “Информационные Технологии?”.

Компания была зарегистрирована еще в 1998 году, место регистрации — Киев, она является собственником торговой марки “IT-Enterprise”.

Основное направление деятельности компании — компьютерное программирование. Кроме этого, занимается тиражированием звуко-, видеозаписей и программного обеспечения, оптовой торговлей компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением. Уставный капитал компании — более 1 млн гривен.

Сейчас руководителем и представителем является Олег Щербатенко. Он владеет долей компании в размере 39,6%. Такую же долю имеет Владимир Волевич Михайлов. Они вдвоем являются конечными бенефициарными владельцами. Еще 20% владеет Алексей Щербатенко. Доли также имеют Константин Шурек и Александр Скрипин.

Кроме этого, Олег Щербатенко также среди владельцев еще 5 компаний. Из них 3 связаны с компьютерным программированием (ООО “ИТ-СОФТ”, ООО “МАСТЕР: ГЛОБАЛ”, ООО “ДИТРАН”), еще две — с обработкой данных и арендой недвижимости (ООО “СМАРТТЕНДЕР”, ООО “РПС ИНЖИНИРИНГ”).

По информации СМИ, компания была создана на базе отраслевого конструкторского бюро Минэлектротехпромом СССР в конце 80-х. Последние несколько десятилетий она разрабатывает программное обеспечение для предприятий (ERP-, MRP II-, MES-, APS-, EAM-, SCM- и CRM-системы, то есть охватывает полный спектр деятельности).

Компания довольно активно участвует в тендерах. Последние 5 лет — на суммы более чем 20 млн гривен в год. Больше всего тендеров “Информационные Технологии” выиграли в 2017 году — почти на 95 млн гривен.

В топе заказчиков — Министерство финансов, Министерство образования и науки, Министерство культуры, “Укрспирт” и другие.

С конца 90-х компания остается одним из основным игроков на рынке ERP-систем в Украине. В 2012 году International Data Corporation заявила, что “Информационные Технологии” вместе с 1С и SAP контролируют более 80% рынка.

Позже разработчики 1С (ООО “1С”, Москва) попали в санкционный список. В частности, было запрещено использование российского ПО государственными предприятиями, учреждениями и организациями Украины. Это не могло не пойти на пользу продукту “Информационные Технологии”.