Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
“С сегодняшнего дня “Укрпочта” в тестовом режиме начинает вручать отправления по электронным удостоверением водителя в приложении “Дія”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время это правило работает только для внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму до 15 000 грн (“Укрпочта Экспресс”, “Укрпочта Стандарт”, “Укрпочта SmartBox”). Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.
“Но это важное начало”, – добавил Федоров.
- Владимир Зеленский выступил на презентации приложения “Дія”, где рассказал, что до конца зимы у украинцев могут появиться цифровые паспорта.