С 10 марта "Укрпочта" начала выдавать отправления по электронным удостоверением водителя в приложении "Дії".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

“С сегодняшнего дня “Укрпочта” в тестовом режиме начинает вручать отправления по электронным удостоверением водителя в приложении “Дія”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время это правило работает только для внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму до 15 000 грн (“Укрпочта Экспресс”, “Укрпочта Стандарт”, “Укрпочта SmartBox”). Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.

“Но это важное начало”, – добавил Федоров.