Об этом говорится на сайте компании.

“Зданию, где расположен Главпочтамт, более 60 лет. Состояние его фасада с каждым годом только ухудшается и требует ремонта: по предварительной оценке, в то, чтобы обстучать и отремонтировать здание извне, нужно инвестировать 10 млн грн”, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в здании на Крещатике работают около 1000 сотрудников центрального аппарата управления “Укрпошти” и служащие киевской городской дирекции.

“Они до сих пор видят советские интерьеры и пользуются устаревшей системой коммуникации. Чтобы отремонтировать все канализационные трубы, нужно потратить 3 млн грн. Сейчас на содержание здания ежегодно расходуется более 10 млн грн. Для того, чтобы внутри здание выглядело, как современный бизнес-центр или коворкинг, необходимо более 100 млн грн, которые будут потрачены на инженерные системы, замену окон, построение системы кондиционирования, внутреннюю перепланировку, установку новых лифтов”, – сообщает пресс-служба компании.

При этом гендиректор “Укрпошти” Игорь Смелянский уточнил, что продажа здания может затянуться на несколько лет.

“Этот процесс может занять от двух лет, и на то есть свои причины. Свою деятельность мы полностью подчиняем законодательству Украины, и вы понимаете, сколько процедур это за собой тянет. Только с точки зрения формальностей нам нужно: согласовать решение с наблюдательным советом, акционерами и органом управления; провести независимое оценивание, найдя предварительно аудитора в системе ProZorro; провести открытые торги в системе ProZorro с экспозицией лота не менее полугода. То есть одни только процедуры могут занять более полутора лет. Но все также будет зависеть и от ситуации на рынке, ведь и мы, и государство заинтересованы в выгодной продаже активов”, – заявил Смелянский.

Он добавил, что сейчас рынок недвижимости на спаде, поэтому необходимо дождаться “удачного момента” для продажи здания на Крещатике.

“Несмотря на то, что центральный офис “Укрпошти” и киевская дирекция могут изменить свое расположение, отделение 01001 и Главпочтамт останутся на Крещатике, 22 в любом случае. Зато сотрудники компании, которые сейчас работают в данном здании, переедут в современный офис со всеми удобствами”, – добавили в компании.

Ранее “Укрпошта” объявила о продаже 30 объектов, которые не используются предприятием. Среди них: базы отдыха, кузницы, бани, магазины, ангары, склады и прочее. Отмечается, что это первая часть объектов, которые “Укрпошта” выставила на продажу. Согласно независимой оценке, их стартовая цена составляет 826 млн грн. Ожидается, что на втором этапе предприятие выставит на продажу еще 62 объекта стоимостью 189 млн грн.