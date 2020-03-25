"Укрпочта" и сервис Liki24.com начали бесплатную доставку медицинских товаров в регионы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Отмечается, что эта услуга уже доступна во всех населенных пунктах страны.

“Эта инициатива – жизненно важна. Она поможет с доставкой лекарств к нашим бабушкам и дедушкам. Им не придется лишний раз выходить на улицу и контактировать с другими гражданам. И решит проблему доставки во время карантина медицинских товаров в отдаленных городов и сел”, – пояснил Криклий.

Заказ на бесплатную доставку медикаментов можно оформить на сайте сервиса Liki24.com.

Подчеркивается, что не будут доставляться медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, наркотические, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства.