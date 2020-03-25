Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.
Отмечается, что эта услуга уже доступна во всех населенных пунктах страны.
“Эта инициатива – жизненно важна. Она поможет с доставкой лекарств к нашим бабушкам и дедушкам. Им не придется лишний раз выходить на улицу и контактировать с другими гражданам. И решит проблему доставки во время карантина медицинских товаров в отдаленных городов и сел”, – пояснил Криклий.
Заказ на бесплатную доставку медикаментов можно оформить на сайте сервиса Liki24.com.
Подчеркивается, что не будут доставляться медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, наркотические, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства.
- Ранее сообщалось, что в связи с карантином из-за распространения коронавируса COVID-19 правительство разрешило операторам почтовой связи доставлять лекарства.