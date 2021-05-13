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«Укрпошта» заявила, що бджоли, яких вчора вважали мертвими, почали «воскресати», – відео

“Укрпошта” заявила, що у 118 ящиках з 300, що прибули на Закарпаття, містяться живі бджоли.

Четверг, 13 мая 2021, 17:38

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Як повідомлялося вчора, бджолярі з Закарпаття планують судитися з “Укрпоштою” через загибель надісланих через оператора 8 млн бджіл. Компанія планує відмовитися від послуги з транспортування бджіл, аби такі інциденти не повторювалися.

Сьогодні компанія несподівано розповіла, що бджоли ожили.

“Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність”, – йдеться у заяві.

Фахівці кажуть, що бджоли можуть бути пригніченими через брак  свіжого повітря, передусім  якщо їхня кількість перевищує рекомендовану норму. В “Укрпошті” кажуть, що велика кількість бджіл активно рухалася всередині коробки, температура у ній підвищувалася, а вентиляція в кузові не регулюється.

“Наразі коробки з бджолами повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для надсилання. Частину “реанімованих” бджіл відправники планують повторно надіслати замовникам”, – йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що наразі “Укрпошта” є єдиною службою доставлення, яка займається транспортуванням бджіл. Однак відправникам необхідно самостійно контролювати умови перевезення комах, адже їх перевозять спільно з рештою відправлень.

Теги: бджоли, Укрпошта

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