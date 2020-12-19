Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В пятницу, 18 декабря, “Укрпочта” представила особенную марку “Казаки”, изготовленную вместе с компанией Art Nation.
На марке изображены герои культового мультсериала, который начал выходить в 1967 году.
На церемонии спецпогашения в Музее почты был почетный гость — художник-постановщик мультфильма, народный художник Украины Эдуард Кирыч.
Героев на рисунке можно “оживить”. Для этого необходимо загрузить на смартфон бесплатное мобильное приложение WowBox AR (для Android и iOS).
“С этой маркой можно не только послать “живое” письмо, но и сделать фото или записать видео с анимационными героями, чтобы оригинально поздравить близких! Но и вас ждет сюрприз — видеопоздравление от самих казаков”, — рассказали в компании.
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Ко Дню Достоинства и Свободы, который отмечали 21 ноября, в Украине решили выпустить новые почтовые марки под названием “Рыцари духа. Деятели украинского правозащитного движения”.