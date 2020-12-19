Ко дню Святого Николая "Укрпочта" вместе с партнерами изготовила необычную почтовую марку с дополненной реальностью.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В пятницу, 18 декабря, “Укрпочта” представила особенную марку “Казаки”, изготовленную вместе с компанией Art Nation.

На марке изображены герои культового мультсериала, который начал выходить в 1967 году.

На церемонии спецпогашения в Музее почты был почетный гость — художник-постановщик мультфильма, народный художник Украины Эдуард Кирыч.

Героев на рисунке можно “оживить”. Для этого необходимо загрузить на смартфон бесплатное мобильное приложение WowBox AR (для Android и iOS).

“С этой маркой можно не только послать “живое” письмо, но и сделать фото или записать видео с анимационными героями, чтобы оригинально поздравить близких! Но и вас ждет сюрприз — видеопоздравление от самих казаков”, — рассказали в компании.