Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", 8 декабря по результатам тендера заказала в ООО "ВиДи Автострада" легковых автомобилей на 6,64 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные из портала закупок ProZorro.

Один автомобиль Toyota Camry купили в комплектации Premium за 1,2 млн грн. Он оснащен бензиновым двигателем Евро 6 объемом 3,5 л, имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, круиз-контроль, климат-контроль, декор панели приборов и центральной консоли имитацией полудрагоценного камня “тигровый глаз”, кожаный салон, системы активной безопасности , ионизатор воздуха, подушки безопасности, систему контроля и информирования о том водителя, передние и задние парктроники, систему помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими подсказками, регулируемые передние и задние сиденья с подогревом и тому подобное. Дополнительно предусмотрены сигнализация, защита двигателя и радиатора, тонировка, блокировка диагностического порта, брызговики, подкрылки и автонабор.

В автосалонах Toyota Camry Premium без дополнительной комплектации стоит 1,18 млн грн.

Также “Укрспецэкспорт” заказал пять автомобилей Toyota Camry Hybrid в комплектации Prestige по 998 тыс грн. Они имеют бензиновый двигатель Евро 6 объемом 2,5 л, гибридную трансмиссию, круиз-контроль, климат-контроль, кожаный салон, системы активной безопасности, ионизатор воздуха, подушки безопасности, систему контроля и информирования о том водителя, систему помощи при парковки с камерой заднего вида с динамическими подсказками, передние и задние парктроники, регулируемые передние сиденья с подогревом и тому подобное. Дополнительно предусмотрены защита двигателя и сигнализация.

В салонах Toyota Camry Hybrid Prestige без дополнительной комплектации стоит 1,01 млн грн.

Еще ГК “Укрспецэкспорт” приобрела два автомобиля Toyota Camry Elegance по 883 тыс грн. Они оборудованы бензиновым двигателем Евро 6 объемом 2,5 л, имеют 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, круиз-контроль, климат-контроль, кожаный салон, системы активной безопасности, подушки безопасности, систему помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими подсказками, передние и задние парктроники, регулируемые передние сиденья с подогревом и тому подобное. Дополнительно предусмотрены защита двигателя, сигнализация и евротонування.

В салонах Toyota Camry Elegance без дополнительной комплектации стоит 888 тыс грн.

Гарантийный срок на все автомобили составляет три года или 100 тыс км.

Как сообщает портал “Наші гроші”, закупка этих авто не подпадает под закон “О публичных закупках” – ее провели по допороговых процедурой. Победная предложение на 0,4% ниже ожидаемой стоимости закупки.

Единственным конкурентом “ВиДи Автострада” Виталия Джуринского было ООО “Автосамит на Столичном” Тариэла Васадзе. При этом никто не снижал цену в ходе аукциона.