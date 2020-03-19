Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
По словам и.о. директора ГП “Укрспирт” Сергея Блескуна, в производственном плане на март была предусмотрена работа 10 заводов, однако принято решение запустить дополнительные заводы.
“Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще 4 завода. … Мы быстро среагировали на рост запроса и с сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. При необходимости мы готовы и дальше увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье”, — сообщил он.
Блескун также отметил, что в первую очередь производство спирта было увеличено “в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы”.
Также сообщается, что на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим: для всех работников ГП “Укрспирт” закуплены маски. Часть работников переведена на удаленную работу.
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