Госпредприятие "Укрспирт" запустило в работу еще 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По словам и.о. директора ГП “Укрспирт” Сергея Блескуна, в производственном плане на март была предусмотрена работа 10 заводов, однако принято решение запустить дополнительные заводы.

“Сегодня мы приняли решение запустить в работу еще 4 завода. … Мы быстро среагировали на рост запроса и с сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. При необходимости мы готовы и дальше увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье”, — сообщил он.

Блескун также отметил, что в первую очередь производство спирта было увеличено “в первую очередь для обеспечения потребностей медицинской системы”.

Также сообщается, что на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим: для всех работников ГП “Укрспирт” закуплены маски. Часть работников переведена на удаленную работу.