В Укртелекоме отказываются от планов поднять цены на фиксированную телефонию с января 2020 года.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Рост затрат на предоставление услуг связи и в компании, и в отрасли в целом создал необходимость повышения цен. Это уже отразилось на постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи. В то же время “Укртелеком” нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии для населения в связи с ее социальной значимостью”, – заявили в компании.

Отмечается, что оператор продолжит далее анализировать рыночную и макроэкономическую ситуацию для того, чтобы предлагать своим клиентам максимально доступные цены за услуги.

При этом сообщается, что тарифы для бизнеса будут увеличены до решения государственного регулятора.

В компании также подчеркнули, что граничные тарифы выросли на 10%, а это является в среднем 3-7 гривен. Также изменятся пакетные предложения для бизнеса, включающие набор опций.