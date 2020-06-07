Об этом говорится в сообщении “Укртранснафты” в Facebook.
Как отметил оператор, сырье прошло проверку качественных показателей.
Нефть будет транспортирована на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
“Сегодня, 7 июня, “Укртранснафта” впервые транспортирует “легкую техасскую” нефть – West Texas Intermediate (WTI). После проверки качественных показателей сырья, компания начала ее прием к нефтетранспортной системе для дальнейшей транспортировки на мощности Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. “Легкая техасская” будет транспортироваться по нефтепроводу “Одесса-Кременчуг”, – сообщили в “Укртранснафте”.
Таким образом компания имеет опыт транспортировки уже пяти сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara и WTI.
- В марте “Укртранснафта” начала прием азербайджанской нефти для транспортировки в Беларусь по нефтепроводу “Одесса-Броды”.