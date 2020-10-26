АО "Укртранснафта" введет в эксплуатацию участок нефтепровода, который был построена более 10 лет и не использовался все это время.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Участок нефтепровод “Броды-Госграница”, о котором идет речь, проходит вдоль русла реки Стрый и рядом со Стрыйским водозабором пресных подземных вод, который обеспечивает питьевой водой около 0,5 млн жителей Львова, Трускавца, Моршина, Стрыя и Дрогобыча.

Повреждение нефтепровода на этом участке несет риски загрязнения питьевой воды нефтью. Чтобы минимизировать риски еще в 2006 году “Укртранснафта” решила построить новый участок нефтепровода в обход. В 2008, когда строительство уже почти было завершено, его прекратили из-за проблем с документами, возникшими после изменения земельного законодательства.

“Ввод в эксплуатацию задержался на 10 лет из-за сложностей оформления права собственности или пользования земельными участками, на которых построен новый участок нефтепровода”, — пояснили в компании.

На прошлой неделе Кабинет Министров принял постановление, разрешающее ввести трассу нефтепровода в эксплуатацию. Это должно произойти в ближайшее время.