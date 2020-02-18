Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”.

“По состоянию на сегодня, 18 февраля 2020 года, уже назначено 16 дополнительных поездов. Также три поезда совершат дополнительные рейсы, а один будет курсировать по удлиненному маршруту. Параллельно с этим изучается спрос для дальнейшего назначения поездов в популярных направлениях. “Укрзализныця” призывает всех желающих воспользоваться длительными выходными с 7 по 9 марта и путешествовать по Украине на железнодорожном транспорте”, – говорится в сообщении.

В частности, в указанный период будут курсировать дополнительные поезда из Киева во Львов, Ужгород, Черновцы (через Ивано-Франковск), Ковель, Жмеринку, Винницу, Одессу и Кривой Рог, из Покровска в Харьков, из Одессы в Днепр, из Кривого Рога в Одессу, из Львова в Днепр и Одессу, а также из Черкасс во Львов.

Кроме того, будут курсировать дополнительные рейсы поездов № 095/096 Черкассы-Львов, № 720/719 Киев-Харьков и № 797/798 Харьков-Запорожье.