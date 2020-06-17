"Укрзализныця" назначила курсирование 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В частности, на указанный период назначено ежедневное курсирование региональных поездов:

№ 864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский;

№ 884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский;

№ 888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;

№ 896/895 Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский,

№ 880/882 Киев-Волынский – Славутич – Фастов.

Отмечается, что билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.

В “Укрзализныце” добавили, что во время проезда на железнодорожном транспорте нужно находиться на вокзалах, платформах и в поездах только в защитных масках, пользоваться санитайзером для рук, соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 м, а при обнаружении симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.