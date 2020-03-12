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«Укрзализныця» позволила некоторым сотрудникам работать из дома из-за карантина

Руководство "Укрзализныци", в связи с введением с 12 марта 2020 года в Украине трехнедельного карантина для всех учебных заведений, предложило сотрудникам, которые имеют детей дошкольного или школьного возраста и которых не с кем оставить на этот период дома, работать удаленно.

Четверг, 12 марта 2020, 14:26

Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализныци”.

“По согласованию со своим непосредственным руководством сотрудники, которые не вовлечены в непрерывный производственный процесс и обеспечение безопасности движения, будут иметь право работать удаленно – дома, до завершения карантина или вероятной смены обстоятельств”, – отметил исполняющий обязанности председателя правления “Укрзализныци” Желько Марчек.

По его словам, сотрудники, которые имеют необходимость работать в течение периода введения карантина дистанционно, должны как можно скорее сообщить об этом своих руководителей.

Кроме того, “Укрзализныця” на период карантина предлагает сотрудникам воспользоваться такими возможностями, как предоставление ежегодного отпуска вне графика, установление неполного графика работы, правом на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет (без сохранения заработной платы).

Компания также обязала работников отменить или отсрочить заграничные командировки и по возможности проводить рабочие встречи в режиме онлайн-конференций.

При этом, пассажирам “Укрзализныця” рекомендует контролировать свое физическое состояние, при необходимости измерять температуру и при малейших признаках респираторного заболевания (в частности, лихорадки и кашля) самоизолироваться и вызвать врача, ввести режим регулярного проветривания помещений, а также по возможности осуществлять дезинфекционные мероприятия.

  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
  • Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Теги: коронавирус, Укрзализныця, карантин

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