"Укрзалізниця" до травневих свят додала ще один рейс — це Інтерсіті+ №728/727 сполученням Київ — Харків — Київ. Також в "УЗ" назвали п'ять найпопулярніших рейсів на перший святковий вікенд.

Про це повідомляє пресслужба “УЗ”.

“Укрзалізниця спостерігає сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят і додає ще один рейс Інтерсіті+ №728/727 сполученням Київ — Харків — Київ на 30 квітня”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, перевізник назвав п’ять найпопулярніших рейсів на перший травневий вікенд:

№46/45 Лисичанськ – Ужгород (1184 пасажири);

№142/141 Львів – Бахмут (1055 пасажирів);

№92/91 Одеса – Костянтинівка (1041 пасажир);

№138/137 Хмельницький – Лисичанськ (1003 пасажири);

№58/57 Одеса – Ковель (907 пасажирів).

Також повіломляється, що висока зацікавленість пасажирів спостерігається щодо наступних напрямків, де “Укрзалізниця” вже вибірково додала окремі рейси та продовжує оперативно аналізувати можливість причеплення додаткових вагонів.

Київ — Івано-Франківськ

За цим напрямком курсуватимуть поїзди №43/44, 143/144, 749/750. Пасажирам запропоновано 1554 місць. Нагадуємо про можливість альтернативної подорожі не менш популярними поїздами №49/50 Київ — Трускавець та №249/250 Київ — Чернівці.

Київ — Ужгород

За цим напрямком курсуватимуть поїзди №29/30, 81/82, 207/235, 239/207. Пасажирам запропоновано 2128 місць. Також є можливість дістатися Закарпаття поїздами №217/218, 357/358 Київ — Рахів.

Київ — Львів

За цим напрямком курсуватимуть поїзди №91/92, 715/716 та низка поїздів Інтерсіті+, у тому числі “Бойківський експрес”.

Київ — Ковель

За цим напрямком курсуватимуть поїзди №97/98, 201/202. Пасажирам запропоновано 1516 місць. Додатково виїзд забезпечується поїздом №142/141 Бахмут — Львів.

Київ — Миколаїв, Херсон

За цим напрямком курсуватимуть поїзди №102/101, 766/765 Київ — Херсон, №122, 121, 298/297 Київ — Миколаїв.

Київ — Кривий Ріг

За цим напрямком курсуватимуть поїзди №76/75, 740/739, запропоновано 1099 місць (також є можливість 30.04.2021 з пересадкою по Дніпру з поїзда №738/737 Київ — Запоріжжя на поїзд № 251/252 Одеса – Миколаїв).

Київ — Запоріжжя

За цим напрямком курсуватимуть поїзди № 38/37, 72/71, 732/731, 738/737, пасажирам запропоновано 2053 місця.

Київ — Лисичанськ, Попасна

№20/19 Київ — Попасна, №138/137 Хмельницький — Лисичанськ. Пасажирам запропоновано 1310 місць. Альтернативно виїзд забезпечується поїздом №45/46 Ужгород — Лисичанськ.

Київ — Костянтинівка

У поїздах №124/123, 126/125, 712/711 Київ — Костянтинівка пропонується 1855 місць. Опрацьовується можливість включення додаткових вагонів до складу поїзда №124/123.

Київ — Покровськ, Авдіївка

№136/135 Київ — Авдіївка, №734/733 Київ — Покровськ. Пасажирам запропоновано 855 місць. Також популярним у південно-східному напрямку є поїзд №116/115 Київ — Бердянськ.

Одеса — Івано-Франківськ, Чернівці

У поїзді №136/135 Одеса — Чернівці пасажирам запропоновано 686 місць. Додатково виїзд до Івано-Франківська забезпечується поїздом №26/25 Одеса — Рахів з Одеси 29.04.2021, 01.05.2021.

Одеса — Костянтинівка — Одеса

У поїзді №92/91 пасажирам запропоновано по 684 місця в обох напрямках.

Маріуполь — Львів

У поїзді №70/69 Маріуполь — Львів пасажирам запропоновано 718 місць.

Лисичанськ — Ужгород

У поїзді №46/45 Лисичанськ — Ужгород для пасажирів запропоновано 698 місць.

Дніпро — Трускавець

№41/42 Дніпро — Трускавець — пасажирам запропоновано 722 місця, продано з урахуванням змінюваності пасажирів 724 проїзних документи (додатково виїзд забезпечується 29.04.2021, 01.05.2021).

Харків — Одеса

№7/8, 209/210 Харків — Одеса, опрацьовується подовження маршруту №242/241 Одеса — Дніпро до Харкова відправленням з Одеси 29.04.2021, з Харкова 30.04.2021, №251/252 Харків — Миколаїв до Одеси відправленням з Харкова 29.04.2021, з Одеси 30.04.2021.

Харків — Новоолексіївка

У поїзді №81/82 Харків — Новоолексіївка пасажирам запропоновано 682 місця.

Харків — Кривий Ріг, Херсон, Миколаїв

У поїзді №251/252 Харків — Миколаїв пасажирам запропоновано 696 місць.

Харків — Рахів

У поїзді №15/16 Харків — Рахів пасажирам запропоновано 346 місць.