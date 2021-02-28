АО "Укрзализныця" обнародовала перечень ближайших доступных для пассажиров станций для выезда из зоны карантина в Ивано-Франковской области с 7 марта.

Об этом сообщает пресс-служба в Telegram.

“До 6 марта включительно для пассажиров с билетами ограничений нет. Если у вас уже есть билет до или из Ивано-Франковской области, можете сесть на поезд на любой станции следования за пределами области”, – говорится в сообщении.

Укрзализныця предлагает такие поезда: №217/218 Киев-Рахов из Киева 1, 3, 5, 7, 9, 11 марта, обратно 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 марта. № 15/16 Харьков-Рахов из Харькова 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 марта, обратно 1, 3, 5, 7, 9, 11 марта. №25/26 Одесса-Рахов из Одессы 1, 3, 5, 7, 9, 11 марта, обратно 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 марта. №133/134 Николаев-Рахов из Николаева 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 марта, обратно 28 февраля, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 марта. №29/30 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе. №81 / 82 Киев-Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе, Славское.

№17/18 Харьков-Ужгород через день по нечетным ст. Славское, Воловец. №45/46 Ужгород-Лисичанск ежедневно ст. Славское, Лавочное, Воловец. №235/236 Киев-Ужгород 5, 7 марта из Киева, обратно 6, 8 марта ст.Воловец, Сколе, Славское.