Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, были проведены инструктажи персонала, подготовлены средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах в случае выявления больных с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус.

Отмечается, что “Укрзализныця” закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. смотровых перчаток, более 1 тыс. защитных очков. Также закупаются антисептик для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты.

Всего на 19 вокзалах обустроили медицинские пункты, оборудованные необходимым оборудованием и противоэпидемическим имуществом для временной изоляции больных. Они размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко.

Также на пяти вокзалах организованы помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов, Белая Церковь.

Кроме того, со следующей недели по всей Украине начнутся тренинги для работников “Укрзализныци”, на которых будет обработано алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами, характерными для 2019-nCoV. Сейчас для недопущения распространения вируса на пути следования поездов осуществляется измерения температуры тела пассажиров.