"Укрзалізниця" додала рейси на найбільш популярні напрямки на період травневих та Великодніх свят.

Про це повідомляє пресслужба “УЗ”.

Список поїздів:

№29/30 Київ – Ужгород. З Києва вирушає 29, 30 квітня та 2, 3, 7, 8, 9 травня. З Ужгорода — 30 квітня та 1, 3, 4, 8, 9, 10 травня.

№124/123 Київ – Костянтинівка. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 10 травня. З Костянтинівки — 1, 4, 8, 11 травня.

№138/137 Хмельницький – Лисичанськ. З Хмельницького вирушає 30 квітня, 2 та 8 травня. З Лисичанська — 1, 3 та 9 травня.

№209/210 Харків – Одеса. З Харкова вирушає 30 квітня та 2 травня. З Одеси — 1 та 3 травня.

№239/240 – 207/208 Київ – Ужгород. З Києва вирушає 30 квітня, 3, 7 та 9 травня. З Ужгорода — 1, 4, 8, 10 травня.

№242/241 – 210/212 Харків – Одеса. З Харкова вирушає 7 травня. З Одеси — 9 травня.

№211/212 Харків – Львів. З Харкова вирушає 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова — 1, 4, 8, 10 травня.

№232/231 Запоріжжя – Івано-Франківськ. З Запоріжжя вирушає 30 квітня та 8 травня, з Івано-Франківська — 1 та 9 травня.

№243/244 Київ – Рахів. З Києва вирушає 29 квітня 3, 7 та 9 травня, з Рахова — 30 квітня, 4, 8 та 10 травня.

№254/253 Київ – Маріуполь. З Києва вирушає 30 квітня та 3, 9 травня, з Маріуполя — 1, 4 та 10 травня.

№251/252 Харків – Миколаїв. З Харкова вирушає 29 квітня та 9 травня. З Миколаєва — 30 квітня та 10 травня.

№298/297 Миколаїв – Київ. З Миколаєва вирушає 29 квітня, 4, 6, 10 травня. З Києва — 30 квітня, 5, 7, 11 травня.

№745/746 «Бойківський експрес» Київ – Славське. Рейси 1 та 4 травня туди і зворотно.

№774/773 Київ – Шостка. З Києва та Шостки вирушає 4, 10 травня.

№779/780 Суми – Вінниця. Із Сум та Вінниці вирушає 30 квітня, 4, 7 та 10 травня.

№781/782 Черкаси – Київ. З Черкас та Києва вирушає 4, 10 травня.

Продаж квитків на зазначені рейси відкривається вже з 17 квітня.

Також зазначається, що свій перший рейс після перейменування здійснить “Бойківський експрес” до Славська.