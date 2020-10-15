Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.
Закрыты продажи билетов на поезда:
- № 21/22 Харьков – Трускавец;
- № 45/46 Лисичанск – Ужгород;
- № 779/780 Сумы – Киев, Винница.
Пока Сумы в “красной зоне”, указанные поезда будут курсировать через станцию Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров.
Также маршрут поезда № 779/780 Сумы – Киев, Винница изменено на Белополье – Киев, Винница.
Если пассажир решил отказаться от поездки, за час до отправления поезда и не позднее часа после отправления ему должны вернуть деньги при наличии личных документов – как в кассе, так и онлайн.
- С 12 октября Киев отнесено к оранжевой карантинной зоны. Канев, что на Черкасщине, и Сумы – в красной зоне.