"Укрзализныця" закрыла продажу билетов в Сумы после того, как город оказался в "красной зоне" карантина из-за COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

Закрыты продажи билетов на поезда:

№ 21/22 Харьков – Трускавец;

№ 45/46 Лисичанск – Ужгород;

№ 779/780 Сумы – Киев, Винница.

Пока Сумы в “красной зоне”, указанные поезда будут курсировать через станцию ​​Сумы с технической остановкой без права посадки пассажиров.

Также маршрут поезда № 779/780 Сумы – Киев, Винница изменено на Белополье – Киев, Винница.

Если пассажир решил отказаться от поездки, за час до отправления поезда и не позднее часа после отправления ему должны вернуть деньги при наличии личных документов – как в кассе, так и онлайн.