Об этом проинформировали в пресс-службе “УЗ”.
Речь идет о городах Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов.
“По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов”, – сказано в сообщении.
Для поездов, следовавших из Черновцов, изменен маршрут.
С 24 августа на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров.
С указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:
• №702/701 Львов – Черновцы;
• №136/135 Черновцы – Одесса;
• №7/8 Киев – Черновцы;
• №117/118 Киев – Черновцы;
• №98/97 Ковель – Киев;
• №46/45 Ужгород – Лисичанск;
• №88/87 Ковель – Новоалексеевка;
• №122/121 Николаев – Ровно;
• №232/231 Геническ – Ивано Франковск.
Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов с и в Черновцы:
• №8/7 Снятин – Киев (вместо Черновцы – Киев);
• №118/117 Новоселица – Киев (вместо Черновцы – Киев);
• №136/135 Снятин – Одесса (вместо Черновцы – Одесса);
• №702/701 Снятин – Львов (вместо Черновцы – Львов).
Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости.
Стоит отметить, что накануне в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. “Красную” зону карантина расширили. В нее, в частности, попали указанные четыре города.
- По состоянию на 9:00 21 августа в Украине зафиксировано 2106 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В Украине за шесть месяцев 2020 года (с января по июнь) скончались 287 тысяч 10 граждан. При этом коронавирус COVID-19 стал причиной смерти 1112 граждан (или около 0,38 % общего количества смертей за полгода).