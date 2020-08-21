"Укрзализныця" закрывает продажу билетов и приостанавливает посадку пассажиров на станциях в четырех населенных пунктах из "красной" зоны карантина.

Об этом проинформировали в пресс-службе “УЗ”.

Речь идет о городах Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов.

“По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов”, – сказано в сообщении.

Для поездов, следовавших из Черновцов, изменен маршрут.

С 24 августа на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров.

С указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

• №702/701 Львов – Черновцы;

• №136/135 Черновцы – Одесса;

• №7/8 Киев – Черновцы;

• №117/118 Киев – Черновцы;

• №98/97 Ковель – Киев;

• №46/45 Ужгород – Лисичанск;

• №88/87 Ковель – Новоалексеевка;

• №122/121 Николаев – Ровно;

• №232/231 Геническ – Ивано Франковск.

Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов с и в Черновцы:

• №8/7 Снятин – Киев (вместо Черновцы – Киев);

• №118/117 Новоселица – Киев (вместо Черновцы – Киев);

• №136/135 Снятин – Одесса (вместо Черновцы – Одесса);

• №702/701 Снятин – Львов (вместо Черновцы – Львов).

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости.

Стоит отметить, что накануне в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. “Красную” зону карантина расширили. В нее, в частности, попали указанные четыре города.