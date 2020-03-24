"Укрзализныця" назначила еще два скоростных поезда Интерсити + Перемышль (Пшемысль) - Киев для оказания помощи украинцам, которые в результате карантина не могут самостоятельно пересечь границу.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что первый поезд отправится из Перемышля в 13:10 25 марта под номером 716/715. Во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 22:17.

Второй поезд под номером 706/705 отправится из Перемышля в 15:50 25 марта, также сделает остановку во Львове и прибудет в Киев в 00:46 26 марта.

Из Киева поезда отправятся без пассажиров.

Билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua

Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.