"Укрзализныця" назначила специальные рейсы в Закарпатье и Черновицкую области, попавшие в "красную" зону.

Об этом проинформировала пресс-служба “УЗ”.

С 27 марта “Укрзализныця” будет выполнять специальные рейсы для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или покинуть “красные” зоны в Черновицкой и Закарпатской областях.

С Министерством здравоохранения и Мининфраструктуры Украины согласованы следующие специальные железнодорожные рейсы в и из Черновицкой области:

№7/8 Киев — Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля);

№136/135 Одесса — Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (рейсы в обратном направлении: 27 марта, 1 и 3 апреля);

№117/118 Киев — Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 1 и 4 апреля).

В и с Закарпатской области:

№357/358 Киев — Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля);

№13/14 Киев — Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля);

№81/82 Киев — Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля);

№45/46 Ужгород — Лисичанск: 1и 2 апреля (рейсы в обратном направлении: 3 и 4 апреля);

№4/3 Запорожье — Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (рейсы в обратном направлении: 29 марта, 3 и 5 апреля).

Продажа билетов на указанные рейсы будет открыта с 21:00 26 марта.