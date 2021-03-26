Об этом проинформировала пресс-служба “УЗ”.
С 27 марта “Укрзализныця” будет выполнять специальные рейсы для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или покинуть “красные” зоны в Черновицкой и Закарпатской областях.
С Министерством здравоохранения и Мининфраструктуры Украины согласованы следующие специальные железнодорожные рейсы в и из Черновицкой области:
- №7/8 Киев — Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля);
- №136/135 Одесса — Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (рейсы в обратном направлении: 27 марта, 1 и 3 апреля);
- №117/118 Киев — Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 1 и 4 апреля).
В и с Закарпатской области:
- №357/358 Киев — Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля);
- №13/14 Киев — Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля);
- №81/82 Киев — Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (рейсы в обратном направлении: 28 марта, 3 и 4 апреля);
- №45/46 Ужгород — Лисичанск: 1и 2 апреля (рейсы в обратном направлении: 3 и 4 апреля);
- №4/3 Запорожье — Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (рейсы в обратном направлении: 29 марта, 3 и 5 апреля).
Продажа билетов на указанные рейсы будет открыта с 21:00 26 марта.
- Ранее по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в “красной” зоны уже попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская области и Киев.
- 25 марта государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям поместила Николаевскую к “красной” зоны.
- Более половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина (локдауна), если ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине будет ухудшаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 10 по 12 марта 2021 года.