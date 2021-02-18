Накануне длинных выходных в начале марта "Укрзализныця" назначила восемь поездов, пять из которых "направляются в карпатском направлении".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самое популярное сейчас направление, которое является самым легким способом добраться до Буковеля, пополнится поездом №43 Киев – Ивано-Франковск. 5 и 9 марта он отправится из Киева в 19:06 и прибудет в Ивано-Франковск в 5:43 следующих суток. Из Ивано-Франковска отправление 4 и 8 марта в 21:55 и прибытие в Киев в 8:48.

Поезд №235 Киев – Ужгород будет курсировать 5 и 7 марта, в обратном направлении – 6 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:28 и прибытие в Ужгород в 11:58, в обратном направлении отправление из Ужгорода в 18:10 и прибытие в Киев в 08:40.

Поезд №168 Львов – Одесса специально назначен на 8 марта. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:56, в обратном направлении отправление из Одессы в 09:37 и прибытие во Львов в 21:05.

“Возможность пересадки в сторону горнолыжных курортов будут иметь и пассажиры из Одессы, которые выберут поезд №136 Одесса – Черновцы. Рейсы в Черновцы назначены на 3, 5, 7 и 9 марта, в Одессу – 4, 6, 8 и 10 марта. Отправление из Одессы в 16:39 и прибытие в Черновцы в 10:00. В обратном направлении отправление в 15:35 и прибытие в Одессу в 10:01″, – сообщают в УЗ.

Также в этом направлении запущен дополнительный поезд №249 / 250 Киев – Черновцы, который отправится из Киева 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта в 15:09 и прибудет в Черновцы в 08:15. В обратном направлении отправление 25 и 28 февраля, 4, 6, 8 марта в 19:15 и прибытие в Киев в 12:30.

Для путешествующих в направлении Ровно и Луцка 8 марта также осуществит рейс поезд №197 / 198 Киев – Ковель. Он отправится из Киева в 6:19 и прибудет в Ковель в 14:48. С Ковеля отправление в 11:27 и прибытие в столицу в 20:45.

Поезд №72 Киев – Запорожье будет курсировать в Запорожье 5 и 9 марта, в Киев – 4 и 8 марта. Отправление из Киева в 20:20, прибытие в Запорожье в 07:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19:47 и прибывать в Киев в 07:04.

Поезд №779 / 780 Сумы – Киев – Винница курсировать 5 и 8 марта. Отправление из Сум в 5:26 и прибытие в Винницу в 13:11. В обратном направлении отправление из Винницы в 13:46 и прибытие в Сумы в 21:47.