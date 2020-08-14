С понедельника, 17 августа, "Укрзализныця" приостанавливает посадку пассажиров на станциях в населенных пунктах Самбор, Дубно и Клевань, которые попали в "красную зону" карантина.

Об этом проинформировали в пресс-службе “УЗ”.

На этих станциях будет осуществляться только высадка пассажиров.

“По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на трех железнодорожных станциях будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки. В частности, с 17 августа с 00:01 будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов. На указанных станциях можно будет осуществить только высадку”, – отмечается в сообщении.

Речь идет о поездах:

• №98/97 Ковель – Киев;

• №49/50 Киев – Трускавец;

• №45/46 Ужгород – Лисичанск;

• №231/232 Ивано-Франковск – Геническ;

• №217/218 Киев – Рахов;

• №743/744 Киев – Львов.

Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100 % возмещения их стоимости.

Как известно, накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на новые зоны карантина.

В “красную зону”, в частности, вошли города Самбор и Дубно. Населенный пункт Клевань входит в Ровенский район Ровенской области (который также оказался в “красной” зоне).

В указанной зоне, среди прочего, запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто).