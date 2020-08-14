Об этом проинформировали в пресс-службе “УЗ”.
На этих станциях будет осуществляться только высадка пассажиров.
“По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на трех железнодорожных станциях будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки. В частности, с 17 августа с 00:01 будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов. На указанных станциях можно будет осуществить только высадку”, – отмечается в сообщении.
Речь идет о поездах:
• №98/97 Ковель – Киев;
• №49/50 Киев – Трускавец;
• №45/46 Ужгород – Лисичанск;
• №231/232 Ивано-Франковск – Геническ;
• №217/218 Киев – Рахов;
• №743/744 Киев – Львов.
Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100 % возмещения их стоимости.
Как известно, накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на новые зоны карантина.
В “красную зону”, в частности, вошли города Самбор и Дубно. Населенный пункт Клевань входит в Ровенский район Ровенской области (который также оказался в “красной” зоне).
В указанной зоне, среди прочего, запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении (это не касается служебного транспорта и личных авто).
- Из-за возрастания количества больных коронавирусом, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Киев оказался в “желтой” зоне эпидемической опасности. Следовательно, с понедельника, 17 августа, в городе усилят карантин.
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