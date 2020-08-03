Продажа билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения "Укрзализныця" получила 31 июля в 19:10.

Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализныци”.

После получения указанного решения железнодорожники провели технологические работы по закрытию продажи билетов. Так, по состоянию на 1 августа билеты уже не продавались до станций Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это предусмотрено решением.

Ограничение действует для поездов: №41 / 42 Днепр-Трускавец, №98 / 97 Ковель-Киев, №88 / 87 Ковель-Новоалексеевка, №12 / 11 Одесса-Львов, №81 / 82 Киев-Ужгород, №49 / 50 Киев -Трускавец, №136 / 135 Черновцы-Одесса, №108 / 107 Одесса-Ужгород, №110 / 109 Львов-Херсон, №86 / 85 Львов-Новоалексеевка, №715 / 716 Киев-Львов.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и обратно, предложенная компенсация полной стоимости билетов.

“Укрзализныця” просит с пониманием отнестись к ситуации и не препятствовать работе железнодорожной отрасли.