Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в Ивано-Франковск и обратно.

Об этом сообщила пресс-служба “УЗ”.

“Реагируя на эпидемиологическую ситуацию в Ивано-Франковской области, “Укрзализныця” с 00:00 26 февраля до 12 марта 2021 года приостанавливает продажу билетов в направлении населенных пунктов Ивано-Франковщины и в обратном направлении. Продажа проездных документов будет восстановлена сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе”, – говорится в сообщении.

Для пассажиров, купивших билеты раньше, прорабатывается механизм, который позволит им безопасно добраться до места назначения. Также расширяются возможности для возврата билетов.

“Пассажиры, которые по карантинным обстоятельствам будут вынуждены изменить свои планы, смогут удобно и безопасно вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будет возмещена полная стоимость билета. Вернуть билеты можно в течение 30 дней, начиная с 26 февраля”, – отметили в компании.

24-25 февраля все поезда будут следовать по расписанию. В продаже имеются еще более 4 тыс. билетов на 15 рейсов из Ивано-Франковской области, и при необходимости будут предоставлены дополнительные вагоны, чтобы дать возможность максимально безопасно покинуть регион тем, кто уже запланировал путешествие.

“А пассажирам, которые планируют поездки в горы, предлагаем альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское. В частности напоминаем о продлении следования скоростного “Лыжного экспресса” №745 в Славское с возможностью приобретения билетов через чат бот УЗ”, – говорится в сообщении.