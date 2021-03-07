Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
“Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области в “красную” карантинную зону, “Укрзализныця” с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно”, – говорится в сообщении.
Там также отметили, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать из Закарпатья или добраться до региона по железной дороге.
Напомним, с понедельника Закарпатская область официально войдет в “красную зону” адаптивного карантина.
- Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” выполнит 5 спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей, которые были отнесены к “красной” зоне карантина.