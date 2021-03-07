"Укрзализныця" прекращает высадку и посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области со вторника, 9 марта, поскольку регион попал в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

“Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области в “красную” карантинную зону, “Укрзализныця” с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно”, – говорится в сообщении.

Там также отметили, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать из Закарпатья или добраться до региона по железной дороге.

Напомним, с понедельника Закарпатская область официально войдет в “красную зону” адаптивного карантина.